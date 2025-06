Frane e smottamenti 300mila euro per lavori di somme urgenze

Trecentomila euro per le urgenze relative alle frane. Somme urgenze e finanziamenti con avanzo di gestione: ecco gli impegni presi dal Comune di Villa Basilica. Durante l’ultima seduta del consiglio comunale, sono stati deliberati due interventi da realizzare in somma urgenza per mettere in sicurezza altrettante viabilità colpite da frane durante gli eventi meteorologici dello scorso marzo.

In particolare si parla della via del Colletto e di via per Canovata, a cui sono stati destinati rispettivamente 180 e 200 mila euro di somme urgenze. Si tratta di fondi messi a disposizione direttamente dalle casse comunali proprio per risolvere situazioni pericolose e di disagio per i centri abitati delle due zone. "Ci dispiace - commenta il sindaco Giordano Ballini - registrare il voto contrario della minoranza su queste somme urgenze. Siamo di fronte ad eventi catastrofici, imprevedibili, che hanno recato gravi danni alle viabilità e grandi disagi ai cittadini dei centri abitati. Senza contare che entrambe le viabilità affacciano su zone industriali e residenziali: l’urgenza dell’intervento è evidente e irrimandabile.

E il Comune, di fatti, interviene. Così come sta intervenendo, contrariamente a quanto è stato detto, sullo sfalcio dell’erba, sul decoro pubblico e sulle manutenzioni del territorio: sono stati pianificati gli interventi di taglio erba nelle frazioni e i privati che devono occuparsi delle proprie piante hanno già ricevuto l’ordinanza che ne impone il taglio. Con l’avanzo di amministrazione – prosegue Ballini – che ammonta a circa 800mila euro abbiamo finanziato lavori alla scuola dell’infanzia e al nido per 12 mila euro, e per la scuola primaria per oltre 15 mila euro. Altri 12 mila euro sono stati destinati al verde pubblico mentre poco più di 8 mila serviranno per coprire le spese cimiteriali".

Massimo Stefanini