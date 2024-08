Schianto sulla Calcesana, addio a Franco Novelli

Lucca, 18 agosto 2024 – Lo scontro con l’auto e gli interminabili minuti in cui i soccorritori cercano di rianimarlo. Franco Novelli, 63 anni compiuti, originario del pisano è morto poco dopo su quella strada maledetta. Tragedia sulla Calcesana nel comune di San Giuliano Terme, la notte del 14 agosto. Il centauro, storico lavoratore della Oknoplast nello stabilimento di Lucca, molto conosciuto, è deceduto sul posto nonostante tutti i tentativi di rianimazione. “E’ stato sbalzato”, ha raccontato chi era presente. Feriti anche il guidatore della macchina e un’altra persona alla guida di un’altra moto sopraggiunta.

“Stava rientrando a casa dopo una sera passata con gli amici, il giorno dopo sarebbe partito all’alba per la sua attività in mare, sua grande passione”. Novelli, appartenente a una famiglia

molto nota sul litorale, parente dei Ceccherini, fondatori di Marina, lascia due figli. Sono stati i carabinieri della Stazione di Migliarino a effettuare i rilievi. L’incidente è accaduto poco dopo le 21.30 della vigilia di Ferragosto. Sulla Calcesana sono arrivati, oltre ai militari, le ambulanze della Pubblica assistenza di Pisa, delle Misericordie di Vicopisano e Mezzana: due persone sono state infatti trasportate al Pronto soccorso in codice giallo. Per Franco Novelli, invece, non c’è stato nulla da fare. Si sta ricostruendo la dinamica.

Il 63enne stava viaggiando in direzione Calci-San Giuliano in un tratto di strada che appare dritta. Ma a un certo punto sarebbe finito nel senso opposto: forse un malore o un colpo di sonno. Qui l’impatto con l’auto che sopraggiungeva. Il conferimento dell’incarico per l’autopsia si terrà lunedì 19 agosto.