Francini incanta Coreglia. Ora attesa per Vergassola e "Ghivizzano Music"

Spettacolo nello spettacolo, con al centro la grande personalità e il magnetismo dell’artista a tutto tondo Chiara Francini che, nella serata di ieri, ha incantato per ore la numerosa platea che ha raggiunto la Limonaia del Forte a Coreglia, tanto divertente da superare anche le più rosee aspettative.

Applausi a scena aperta per l’artista toscana che ha donato divertentissime battute nel suo racconto introspettivo, accompagnato e sottolineato dalla musica dal vivo del maestro Francesco Leineri. Abilmente narrato il vissuto, partendo dalla nascita, dall’infanzia, passando poi ai primi successi, alle esperienze adolescenziali e fino alle amicizie, agli amore, tra luci e ombre, reali o solo percepite, rendendo, con grande verità e trasparenza, grandi emozioni nelle quali riconoscersi, tra passi falsi, successi, cadute e risalite, in un turbinio di sensazioni molto coinvolgenti.

L’ironia spesso feroce, ben miscelata con la dolcezza dei ricordi, con la realtà che restituisce fantastici spunti per la risata spontanea e improvvisa, posta in un piano di normalità dove si intravede la sua vita straordinariamente al servizio dell’arte, con la sua semplicità e la voce suadente nel raccontarla, hanno incantato e poi infiammato i tanti spettatori presenti. Accolta dall’amministrazione guidata dal sindaco Marco Remaschi, dalla quale Chiara Francini è stata applaudita con entusiasmo durante tutto lo show, ha concluso la sua esplosiva performance circondata dal calore del pubblico. Per lei, i complimenti e un mazzo di fiori consegnati da Lara Baldacci, assessore alla Cultura del comune di Coreglia, a nome della comunità. Un nuovo successo per la rassegna estiva organizzata dal Comune con la collaborazione dello Fondazione Toscana Spettacolo Onlus, che ha in cartellone ancora un ultimo appuntamento che , a sua volta, si preannuncia ricco di piacevoli sorprese artistiche.

Per martedì 6 agosto, infatti, è atteso in piazza IV Novembre a Ghivizzano il ligure Dario Vergassola, che porterà in scena le sue "Storie Sconcertanti", un occasione per festeggiare i venti anni di carriera come intervistatore comico.

Ricordiamo infine che oggi, dalle 16, Ghivizzano Castello si vestirà di musica e attrazioni, anche gastronomiche. L’evento "Ghivizzano Music & Colors Tribe Festival", organizzato dall’Associazione Testi Caldi Odv, propone una festa dall’ampio programma di attività per bambini, con giochi antichi di legno a disposizione, e un mercatino artigianale. Dalle 18 sarà possibile degustare una selezione di prodotti locali e partecipare, poi, a una vivace serata di ballo.

Fiorella Corti