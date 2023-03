Francesco Zavattari ambasciatore del design, in Cina con Cromology

Dopo il successo delle recenti installazioni e opere pubbliche (anche quelle natalizie nei sotterranei delle Mura), la Cina attende Francesco Zavattari, artista lucchese, in occasione della Cbd - Ibctf International Building & Construction Fair che si terrà a Shanghai dal 22 al 24 marzo. Già dal 2020, in partnership con Cromology Italia, l’azienda VeryLux, distributore ufficiale in Cina per i marchi MaxMeyer e Viero Decoratives, si affida al design dell’artista toscano per la realizzazione dei propri spazi pubblici espositivi in diverse città, come accade adesso per questo grande evento internazionale. Se fino ad ora, a causa dell’emergenza sanitaria, la collaborazione si era svolta a distanza attraverso la realizzazione di numerosi progetti, quest’anno è possibile per Zavattari partecipare fisicamente e incontrare il pubblico. Sarà un’occasione per realizzare servizi fotografici anche negli spazi da lui concepiti e per tenere conferenze pubbliche in particolare sul colore, argomento tanto caro a Zavattari. Ormai da tempo, infatti, il lavoro in sinergia con Cromology e con il suo Color Design Center su questo tema si sviluppa attraverso l’Emozione Cromatica dell’Anno, palette di colori volte a ispirare le persone alla ricerca delle combinazioni preferite.

Tendenza che VeryLux ha sempre seguito con grande attenzione e apprezzamento, andando via via a diffondere le varie armonie attraverso i suoi canali, in primis quello degli spazi fieristici. Quest’anno è la volta di Gaia-23, tavolozza interamente dedicata al Pianeta Terra, con ispirazione agli elementi naturali: le onde dell’oceano, il foliage autunnale e poi il grano, la pietra, gli aghi delle conifere e il cielo, in un percorso di sensorialità cromatica e sensibilità rivolta alla sostenibilità ambientale. Zavattari è stato dunque invitato e sarà accolto in Cina quale ambasciatore del colore e del design italiano insieme a Cromology, nell’ottica di diffondere bellezza in un intreccio costante fra tecnica ed emozione.