Francesco Borgonovo venerdì sarà ospite della Fortezza delle idee

Si terrà venerdì alle 21.30, alla Casa del Boia, il nuovo appuntamento de L’Augusta - la Fortezza delle Idee. Il ‘festival permanente’, patrocinato dal Comune di Lucca, avrà come ospite Francesco Borgonovo, intervistato da Lorenzo Cafarchio. Protagonista della serata sarà infatti il giornalista, scrittore e vice direttore del quotidiano La Verità, Francesco Borgonovo, nonché celebre volto televisivo. Per l’occasione sarà accompagnato dal collega Lorenzo Cafarchio, collaboratore del quotidiano Libero, direttore editoriale di Altaforte Edizioni e penna de Il Primato Nazionale. “Borgonovo è orgogliosamente uno dei componenti del comitato d’onore della nostra associazione – spiega il presidente de L’Augusta, Iacopo Di Bugno – ed accompagna fin dal primo anno il nostro festival. I suoi punti di vista sull’attualità, sempre documentati e controcorrente, offrono spunti non convenzionali per leggere l’oggi con uno sguardo mai banale”. Accesso libero, prenotazione su Eventbrite.