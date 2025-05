Muore il sindaco Angelini, lutto a Pieve Fosciana

Pieve Fosciana (Lucca), 26 maggio 2025 – Un gravissimo lutto colpisce la comunità di Pieve Fosciana: è morto il sindaco Francesco Angelini.

Il primo cittadino del comune garfagnino aveva 71 anni ed era ricoverato all’ospedale San Luca di Lucca per una malattia. Malattia che non gli aveva impedito di portare avanti il suo lavoro con dedizione.

Angelini era in carica dall'ottobre del 2021 per il suo terzo mandato: per 14 anni ha guidato il suo comune, che adesso ne piange la scomparsa.

Nel 2021 Angelini (area centrosinistra) era stato eletto con il sostegno della lista civica “Unione Democratica Pieve Fosciana” con il 72,19%.