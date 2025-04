Fragole in tavola. Un frutto virtuoso

E’ tempo di fragole, i frutti dalle mille virtù. Analizziamone alcune: sono ricchissime di acido salicilico, potente molecola antinfiammatoria capace di lenire problemi di artrosi ed artrite ed artrosi. Non solo: questo acido riesce anche a regolare la flora batterica intestinale che come sappiamo attualmente è considerato il nostro esercito personale. Contengono cospicue quantità di vitamine soprattutto la C che come sappiamo fa dei piccoli miracoli contro le patologie virali che in questo momento assediano la nostra salute. Inoltre sono una potente arma per chi vuole dimagrire; il soggetto che intraprende una dieta dimagrante ha un grosso problema, quello di spezzare la fame nervosa. Per questo problema le fragole sono molto utili: sono infatti frutti molto spugnosi che una volta nello stomaco lo “saziano”, spezzando quella tremenda fame che attanaglia i soggetti a dieta; mangiarne un grosso piatto prima di pranzo e cena fornisce tutte queste virtù con un imput calorico davvero minimo. Esse infatti forniscono, per ogni 100 grammi, solo 27 calorie, la metà ad esempio di pere e albicocche.

Esse poi aiutano chi soffre di stipsi, dato che mangiandole aumenta la massa fecale favorendo una buona evacuazione.

E fragole con la panna ? Una meraviglia utile soprattutto per stimolare l’appetito ad esempio degli anziani che tendono a mangiare poco. Ma ahimè come ogni frutto, anche le fragole hanno un lato debole: non hanno, come ad esempio le ciliege, una buccia. Hanno solo una sottile pellicola che marcisce facilmente e per ovviare a questo, appena comprate, mettiamole in frigo e cerchiamo di consumarle entro pochi giorni.

Una curiosità: mentre il frutto è lassativo, le foglioline usate sotto forma di tisane sono astringenti: come sempre madre natura fa delle cose bellissime.