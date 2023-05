Fotografa il fiume La fattoria Albogatti lancia il concorso dedicato al Serchio

Sono aperte le iscrizioni al concorso fotografico dedicato al Serchio. La bella iniziativa la si deve a “La “Fattoria Urbana Albogatti e fiume vivo-Percorso in Fattoria”.

Il tema è “Vita sul Fiume: uomini, animali piante del Parco fluviale del Serchio”. Il concorso fotografico è organizzato dall’Aps Percorso in Fattoria.

"Lo scopo di questa iniziativa – fanno sapere dall’associazione – è quello di creare un archivio di immagini legate al Parco fluviale del Serchio, da poter offrire anche all’attenzione di un pubblico più vasto, stimolando la curiosità dei fotografi, invitando studenti, insegnanti, cittadini in genere e turisti a documentare la vita e la biodiversità nel contesto del Parco Fluviale del Serchio".

L’obbiettivo è di portare all’interesse di tutti il grande patrimonio naturale che ancora ci circonda e l’importanza di rispettarlo e proteggerlo. Possono partecipare gratuitamente al concorso anche i minorenni, purché in possesso dell’autorizzazione firmata da un genitore.

Partecipare è molto semplice. Anzitutto, è necessario inviare un massimo di numero 3 (tre) scatti all’indirizzo mail: [email protected] Gli scatti devono essere in alta risoluzione e possono essere sia a colori che in bianco e nero con un ”peso” (in termini di dimensione del file) massimo delle foto di tre megabyte.

Le fotografie possono ispirarsi ad uno o più dei temi indicati nel titolo del concorso: uomini, animali e piante nel Parco Fluviale. Le foto devono essere munite di titolo, luogo dello scatto e didascalia descrittiva e devono essere inviate entro il giorno dell’11 giugno.

Il 15 giugno 2023 saranno pubblicate le immagini sulla pagina Facebook e Instagram “Albogatti”. Si voterà attraverso i “like” fino al 23 giugno, mentre il 25 giugno alla Fattoria degli Albogatti, nel contesto del Festival del Fiume, le foto saranno valutate da una giuria tecnica che stilerà la classifica. Ai primi tre classificati verranno assegnati i buoni libro “open” di 100 euro al 1° classificato e di 50 euro al secondo e al terzo.

M.G.