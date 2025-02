Forza Italia si affida a Lazzarini: "Grazie alla leadership di Tajani siamo un partito sempre più vivo"

Claudio Lazzarini è stato eletto all’unanimità segretario comunale di Forza Italia a Lucca. La proclamazione è avvenuta ieri nel corso di un partecipato congresso che si è tenuto alla Chiesina dell’Alba, alla presenza del vice segretario nazionale Deborah Bergamini e del segretario provinciale azzurro Carlo Bigongiari e di rappresentanti anche di altre forze politiche di centrodestra.

"Sono onorato di assumere questo ruolo, Forza Italia per il suo impegno è il perno della coalizione di centrodestra che governa il capoluogo – ha affermato Lazzarini, 64 anni, odontotecnico – e sono convinto che lo diventerà sempre di più. Per quanto riguarda le linee programmatiche del partito punteremo alla valorizzazione dei giovani e a una politica che li coinvolga in prima persona nelle scelte, ad una sanità che tuteli veramente i cittadini, il contrasto alla povertà e la mappatura completa della disabilità, il rafforzamento della strategia turistica come uno dei motori dell’economia locale, l’implementazione della sicurezza urbana attraverso il vigile di quartiere e non solo, la realizzazione di nuove opere infrastrutturali come l’asse suburbano e il rafforzamento della mobilità sostenibile con bus e ampliamento del sistema di piste ciclabili".

Lazzarini si metterà subito al lavoro per un ulteriore radicamento di Forza Italia sul territorio. Soddisfazione per il momento positivo attraversato da Forza Italia è stata espressa dall’onorevole Bergamini che ha elogiato l’operato di tutti i dirigenti locali e dell’assessore Santini per il suo ruolo amministrativo. Plauso alla riorganizzazione e al peso di Forza Italia è arrivato anche dal segretario provinciale azzurro Carlo Bigongiari. "E’ un congresso importante – ha spiegato – perché stiamo terminando di eleggere l’organizzazione territoriale attraverso il voto degli iscritti: in provincia, avremo complessivamente 240 persone elette che ci mettono la faccia e l’impegno per far crescere Forza Italia. Ci davano per finiti dopo la scomparsa del presidente Berlusconi, e invece, grazie prima di tutto a Tajani, Forza Italia è diventato un partito delle persone: tutto viene deciso dal basso per arrivare ai livelli superiori. Stiamo tagliando molti traguardi, ma i più importanti devono ancora arrivare. Il gioco di squadra che stiamo facendo è vincente".

Fabrizio Vincenti