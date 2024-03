Successo per i gazebo di Forza Italia contro l’aumento delle tasse regionali.

Nel mirino la manovra che prevede l’aumento dell’addizionale Irpef, una vera e propria stangata per le famiglie. Tanti i cittadini che hanno firmato ai banchetti di Lucca e Lido di Camaiore e molti i volantini distribuiti, mentre oggi dalle 15 sarà la volta di Marlia presso il bar Olimpia in via Paolinelli a Marlia.

Al banchetto allestito a Lucca – allestito in piazza Napolone – tra gli esponenti del partiti presenti anche l’assessore al turismo e alla mobilità Remo Santini.