Forum tutela ambientale, nuove assemblee

Grande partecipazione a San Filippo all’assemblea indetta dal Forum per la tutela ambientale e salute dei cittadini contro gli Assi Viari. Durante l’incontro, è stato riferito in merito alle posizioni contro il progetto e alle proposte alternative.

"Abbiamo stigmatizzato la posizione dei sindaci di Capannori e di Lucca – si legge in una nota – che hanno negato la convocazione dei Consigli Comunali straordinari aperti al Forum ed alla cittadinanza, che ribadiamo essere necessari e il fatto che sia stata effettuata la Conferenza dei servizi nonostante la nostra diffida, con le condizioni poste dal sindaco del Comune di Capannori, che a noi appaiono insignificanti, e che non cambiano la sostanza e la volontà del Commissario dell’Anas ad andare avanti con l’esame da parte del CIPE".

L’assemblea ha dato mandato per portare avanti precise iniziative legali e di lotta.

"Abbiano ribadito – prosegue la nota – che stiamo definendo un esposto alla Procura della Repubblica in merito alla questione morale di un indagato a Milano per corruzione che continua a fare il responsabile Anas anche per il progetto Assi Viari a Lucca e la volontà di definire una petizione da presentare alla Commissione Europea in quanto il Progetto Assi Viari è nettamente in contrasto con le leggi vigenti e le Direttive Europee. Abbiamo inoltre ribadito –conclude il forum – che ci stiamo attrezzando legalmente con un ricorso al Tar qualora il progetto andasse avanti e stabilito di continuare con le assemblee popolari".