Fornaciari replica: "Pisani la smetta di danneggiare l’immagine del paese"

"Oltre che denigrare ed offendere bisognerebbe che l’opposizione a Porcari facesse proposte". Replica così il sindaco Leonardo Fornaciari alla capogruppo della minoranza Barbara Pisani che ne aveva chiesto le dimissioni dopo aver commentato la questione della tessera PD non rinnovata dal primo cittadino a seguito della vicenda dell’impianto di Salanetti. "Pisani – dichiara Fornaciari - appartiene a quella scuola politica per la quale bisogna attaccare, offendere, e mai motivare. Come avvenne in occasione dei lavori al plesso della scuola elementare. Era il 27 maggio 2019 quando fu convocato un consiglio comunale straordinario per il fantomatico pericolo di crollo imminente e della gravissima condizione di insicurezza alla quale io, sindaco incosciente, avrei sottoposto i bambini. Genitori impauriti ma nessun bambino ha mai rischiato niente". "Non è vero, inoltre – continua Fornaciari – che Porcari non conta niente. Si citano malattie, inquinamento, come se ci fossero solo a Porcari. Esiste un limite etico nel danneggiare l’avversario politico? Pare di no. Tutto è usato senza freni, anche le malattie e la salute".