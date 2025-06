“Fornaci senza frontiere“. Entusiasmo alle stelle. Svelato il “Cencio“ in palio

Entusiasmo e grandissima partecipazione. Due parole per descrivere l’atmosfera che si respira e si vive a Fornaci per il ritorno dei giochi rionali, denominati per questa prima edizione del nuovo millennio "Fornaci senza frontiere", figlia di quei Rioni senza frontiere organizzati a Fornaci negli anni ’90 da fornacini appassionati come Milvio Sainati e Giannetto Lucchesi, presenti a Fornaci a portare il suo saluto alla manifestazione ed a ricordare chi non c’è più.

In piazza IV Novembre, durante i festeggiamenti del 2 giugno, è stata alla fine festa grande per la presentazione delle squadre con i loro colori: bianco per Case Operaie, giallo per Caterozzo, rosso per il Centro e azzurro per Fornaci vecchia, ieri pomeriggio è stato un momento di grande festa, con tifo da stadio dei componenti delle quattro squadre e tanta voglia di vivere il ritorno di questi giochi rionali ed anche di vincerli. Non sono mancati sfottò diretti ai rioni avversari, battute e momenti divertenti durante la presentazione, con poi il saluto e l’augurio di successo della manifestazione di don Giovanni Cartoni, tra gli organizzatori e le anime di questa manifestazione insieme tra gli altri a Paolo Capannacci e Marco Franci. Non è mancato come detto il saluto di chi i giochi rionali li ha già vissuti ed organizzati, Giannetto Lucchesi. Il tutto poi condotto con simpatia da Nicola Giovannelli che ha presentato anche i quattro capitani dei rioni e le loro squadre: per Fornaci Centro il capitano è Filippo Marroni; per le Case Operaie, Marco Bernardi, per Fornaci vecchia Michele Guarino; per Caterozzo, Gabriele Cecchini. Sono stati anche fatti i sorteggi per le semifinali dei tornei di calcetto e volley e infine è stato presentato il "Cencio", il palio, il drappo che andrà al rione vincitore della manifestazione.

A realizzarlo Federica Spagnolo con il supporto di Roberta Toni. Di sicuro, dopo l’atmosfera di festa e l’entusiasmo di ieri sera, Fornaci si prepara al meglio a vivere il ritorno di questa manifestazione che una vittoria l’ha già ottenuta. L’aver riunito tutta Fornaci in questo evento. Ora il via alle gare, si parte il 9 e 11 giugno con le semifinali del torneo di calcetto (stadio orlando) e i quello di vollei (campetto rosso).

Luca Galeotti