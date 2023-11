Formazione retribuita per addetti Asl

“Ci sono permessi retribuiti messi a disposizione dall’azienda Usl Toscana Nord Ovest per il diritto allo studio. Un’occasione da non perdere per tutto il personale che vuole formarsi”. Il segretario della Uil Fpl Lucca, Pietro Casciani (nella foto), il responsabile Aziendale Andrea Lunardi e il responsabile UIL Fpl Versilia Fausto Delli, rendono noto che è stato pubblicato in questi giorni il bando per l’erogazione dei permessi per il diritto allo studio al personale dipendente: le domande vanno presentate entro il 20 novembre.

Possono presentare la domanda i dipendenti a tempo indeterminato ed i dipendenti a tempo determinato con rapporto di lavoro di durata non inferiore a sei mesi continuativi comprensivi anche di eventuali proroghe, appartenenti all’area comparto dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest. Il beneficio è concesso fino al raggiungimento del tetto previsto nel contratto collettivo nazionale. I permessi possono essere utilizzati per la partecipazione a corsi, svolti anche in modalità telematica, destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, compreso ciclo di dottorato di ricerca qualora non svolto in congedo, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico nonché per sostenere i relativi esami. I permessi retribuiti di cui al presente bando verranno riconosciuti nel corso dell’anno 2024. “Si tratta di una chance importante per permettere a tutti i dipendenti, anche a tempo determinato, di formarsi ulteriormente” conclude Casciani.