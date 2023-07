’Food&Music Festival’ Protagonista la musica

Dopo il tutto esaurito a Piano di Coreglia per lo spettacolo ’AbbaDream – The ultimate tribute show’, che martedì scorso ha infiammato letteralmente le centinaia di persone presenti in piazza della Chiesa per la serata dedicata ai grandi classici della band che ha segnato la storia musicale degli anni Settanta, cresce l’attesa per il nuovo appuntamento musicale di questa sera a Coreglia capoluogo.

A esibirsi saranno gli "Wang Dang Doudle" la nuova formazione che vede all’opera una vecchia conoscenza della musica e del cantautorato italiano come Panattoni. Dopo il primo evento Abba Dream, organizzato dal Comune di Coreglia Antelminelli e dalla Fondazione Toscana Spettacolo Onlus che rientra nel cartellone ’Coreglia – un’estate di eventi’, realizzato grazie alla collaborazione del Centro ricreativo parrocchiale San Lorenzo, dell’associazione nazionale carabinieri, nucleo volontariato e protezione civile Anc Lucca e della Misericordia di Piano di Coreglia, prosegue dunque di pari passo l’iniziativa promossa da soggetti privati della comunità di Coreglia Antelminelli.

Il programma musicale di Coreglia Food&Music Festival, stilato secondo un criterio che unisce qualità, originalità, e varietà artistica, risulta essere particolarmente eterogeneo e composito, oltre che aperto alle novità per garantire a tutti coloro che parteciperanno delle serate indimenticabili, dagli appassionati ai neofiti. Tutti i concerti si tengono in forma gratuita a Coreglia Antelminelli, nello spazio di piazza Mazzini, con la possibilità di prenotare.

Fiorella Corti