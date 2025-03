Fondazione Snaitech e l’inclusione. Premiato il Calcio Balilla Altopascio

C’è anche il progetto "Una scommessa da vincere, il calcio balilla inclusivo", (che prevede anche l’organizzazione di una giornata di sport ad Altopascio), dell’associazione ASD Calcio Balilla Altopascio del presidente Natale Tonini tra le quattro proposte selezionate tra 16 a livello nazionale che saranno premiate da Snaitech e che avranno accesso alle risorse della sua fondazione. Tutto ciò mentre prende il via la settima edizione della Snaitech Sustainability Week, dedicata al confronto con tutti gli stakeholders e alla condivisione degli obiettivi e dei risultati raggiunti in ambito di Responsabilità Sociale d’Impresa. Un appuntamento chiave per l’impresa, in cui viene riaffermato l’impegno nella creazione di valore condiviso, integrando la sostenibilità nel business e generando impatto positivo per le persone, l’ambiente e la comunità.

Accanto a momenti più istituzionali come la pubblicazione del Bilancio di Sostenibilità, i dipendenti saranno coinvolti in numerose iniziative di sensibilizzazione, confermando l’impegno del gruppo nella costruzione di un futuro più sostenibile e inclusivo. L’apertura della Snaitech Sustainability Week coincide, quest’anno, con un momento speciale: l’annuncio dei progetti vincitori di Share 4 Good 2025, l’iniziativa che negli anni ha raggiunto numeri significativi: oltre 1000 dipendenti coinvolti in ogni edizione. Quest’anno, l’iniziativa ha registrato un record di partecipazione, con 16 progetti candidati e 10 finalisti sottoposti alla votazione.

I progetti destinati a ricevere il supporto della Fondazione Snaitech sono stati i 4 che hanno ricevuto il maggior numero di voti e tutti condividono sport e inclusione sociale, due leve fondamentali per promuovere partecipazione, crescita e benessere condiviso. Nella motivazione del riconosocimento per l’associazione della cittadina del Tau, si legge che offrendo a ragazzi con disabilità mentali l’opportunità di socializzare e divertirsi attraverso tornei con le loro famiglie, favorisce integrazione e condivisione, abbattendo le barriere sociali. Le altre realtà premiate sono Ami Prato, che ristrutturerà una palazzina per realizzare un centro inclusivo per ragazzi disabili. Sulla stessa lunghezza d’onda il Municipio X a Roma e, sempre nella capitale, l’arte e lo sport per i diritti umani. Il calcio balilla Altopascio da tempo promuove certi valori, insegnando ai ragazzi africani a costruire biliardini.

Massimo Stefanini