Fondazione Lazzareschi “Il mondo senza carta, ecco il tema per voi“

Fortemente voluta dalla famiglia, la Fondazione Giuseppe Lazzareschi nasce nel 2003 con

l’intento di promuovere la crescita culturale, sociale e imprenditoriale del territorio. Figura determinante per lo sviluppo economico di Porcari, Giuseppe Lazzareschi ha improntato la sua vita privata e la sua attività imprenditoriale su valori come onestà, rispetto e lealtà e, grazie alle sue grandi capacità intuitive e lungimiranti, è stato sempre sensibile anche alle problematiche ambientali e alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Questi sono anche i principi che fin dall’inizio animano l’attività della Fondazione la cui sede, nel cuore della cittadina - un suggestivo edificio di architettura contemporanea, volutamente trasparente, leggero e aperto al futuro - ne è concreta espressione. La Fondazione, con la collaborazione del Comune di Porcari, è subito diventata un luogo pubblico, a disposizione della comunità, punto di riferimento per tutte le realtà che operano sul territorio. Motore unificante per la crescita e la valorizzazione del patrimonio culturale, sociale e imprenditoriale, in questi venti anni si è impegnata a realizzare mostre, eventi, convegni e fiere coinvolgendo, con un approccio mai troppo esclusivo e specialistico, un pubblico sempre più ampio e affezionato. La vivacità culturale ha da sempre caratterizzato la realtà sociale di Porcari, favorendo la crescita di un’identità sempre più solida.

La Fondazione, in questo contesto, si propone come motore unificante per la promozione e la valorizzazione del patrimonio e della cultura in tutti i suoi aspetti. Ne sono ampia testimonianza le innumerevoli iniziative sociali e culturali, ma anche i progetti, primo fra tutti Obiettivo Zero, che pone una attenzione speciale sulla sicurezza nei luoghi di Lavoro, in particolar modo quello del settore cartario, e che riceve da venti anni il prestigioso riconoscimento della Presidenza della Repubblica. A proposito di carta…“Cronisti in classe” iniziativa di successo de La Nazione, si inserisce perfettamente nel nostro evento di punta del 2024, Cartacea, appunto, che vuole celebrare il nostro distretto cartario - il più importante d’Europa - con una tre giorni (10, 11 e 12 maggio) di iniziative come i laboratori per bambini, spettacoli, musica, giochi artigianali di legno e cartone, il labirinto di mattoncini di cartone, il Circo di carta, incontri sul palco e tanto altro ancora. “Che mondo sarebbe senza la carta?” E’ il tema che abbiamo scelto per voi.