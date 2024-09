Fondazione Giacomo Puccini, Veronesi si dimette dal consiglio di amministrazione

Lucca, 12 settembre 2024 – Il maestro Alberto Veronesi si è dimesso dal consiglio di amministrazione della Fondazione Giacomo Puccini. Lo fa sapere il sindaco di Lucca Mario Pardini. «Nei giorni scorsi ho ricevuto le formali dimissioni del maestro Alberto Veronesi da componente del consiglio di amministrazione della Fondazione Giacomo Puccini, ruolo ricoperto a titolo gratuito - riferisce Pardini con un comunicato -. Il maestro Veronesi ha motivato le sue dimissioni con l'impossibilità di conciliare i numerosi impegni lavorativi lontano da Lucca con l'esigenza della presenza assidua alle riunioni del Consiglio di amministrazione della Fondazione. Ringraziando Veronesi per il suo contributo, per la sensibilità e il gesto di responsabilità, l'ho pregato di voler comunque proseguire la collaborazione con l'amministrazione comunale, e così gli ho chiesto di rimanere - sempre in forma gratuita - come consulente per la sua esperienza e per le sue competenze artistiche e professionali».