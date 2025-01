Fondazione Coesione. Spazio al servizio civile. Bando per sei posti

LUCCASono sei i posti di servizio civile offerti dalla Fondazione per la Coesione Sociale, l’ente di scopo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca che opera nel campo del welfare. Giovani da 18 a 29 anni non ancora compiuti hanno la possibilità di candidarsi fino al 18 febbraio. Il titolo del progetto è “COME IN! Comunità Empatiche per l’Inclusione 2025” e si svolgerà a Lucca. Due posti saranno ospitati dalla sede della Fondazione per la Coesione Sociale in Piazza San Ponziano 4 e altri 4 in via Elisa nella sede di Mandorla, la comunità alloggio protetta inaugurata e avviata nel 2024.

L’obiettivo generale del progetto è quello di potenziare tutte le attività animative, culturali, educative e di supporto alla vita quotidiana delle persone con disabilità, neurodiverse e nello spettro autistico con particolare attenzione a coloro che non hanno più la famiglia di supporto e vivono nelle comunità ”Dopo di noi“. Inoltre, si vogliono aumentare le occasioni di sensibilizzazione della comunità civile sulle tematiche dell’accompagnamento alle fragilità, dell’inclusione e del diritto all’autodeterminazione delle persone fragili e con disabilità. E supportare un percorso di creazione di condizioni autism friendly nel territorio con particolare riguardo al mondo della cultura e degli esercizi commerciali.

Tutte le informazioni sui requisiti di partecipazione e le modalità per candidarsi sono sul sito della Fondazione per la Coesione Sociale. Possono partecipare al bando cittadini italiani, cittadini degli altri Paesi dell’UE e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia. La domanda deve essere presentata esclusivamente on-line attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite pc, tablet e smartphone all’indirizzo entro e non oltre il 18 febbraio 2025 ore 14. L’importo dell’assegno mensile per lo svolgimento del servizio è attualmente pari ad 507,30 euro. Per maggiori informazioni oltre al visitare il sito è possibile scrivere a [email protected] e [email protected].