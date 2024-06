Folle raid vandalico. Ubriachi devastano tre attività in centro. Uno preso dalla Polizia

Ubriachi fradici e anche oltre, completamente fuori controllo. Così nel cuore della notte, intorno alle 4, due giovani marocchini hanno preso di mira alcune attività commerciali a caso nel centro storico, devastando vetrine e arredi con danni per migliaia di euro. Alla fine uno dei due, ferito e sanguinante, è stato condotto in ospedale e arrestato dalla Polizia, mentre il complice è ancora ricercato.

Nel mirino dello sconcertante raid vandalico notturno sono finiti il kebab di via San Paolino, di fronte alla chiesa, il negozio di borse Talja in via Fillungo 14 e il nuovo ristorante “Cavaradossi“ in via Santa Zita 3, nella zona dell’Anfiteatro. Questi almeno i locali che ieri mattina hanno avuto la brutta sorpresa di ritrovarsi con danni ingenti. Vetrine spaccate, porte forzate, arredi devastati da una furia cieca e immotivata. Nel raid vandalico uno dei due ubriachi, un marocchino di 22 anni, si è ferito in modo serio a una mano e ha perso sangue un po’ ovunque.

A dare l’allarme sono stati alcuni residenti che hanno avvisato la Questura. Una volante accorsa nella zona dell’Anfiteatro ha individuato i due autori ed è riuscita ad arrestare il 22enne ferito e sanguinante: è stato arrestato per furto aggravato continuato in concorso con un altro soggetto. Il giovane, un richiedente asilo con precedenti per furto, droga e occupazione abusiva, è stato portato in ospedale dove è stato operato a una mano. Appena uscirà finirà in carcere. Si cerca ora il complice.

Rabbia e sconcerto da parte dei titolari delle varie attività commerciali prese di mira. "Ho trovato questa bella sorpresa stamani – sottolinea Michela Marianelli di Talja in via Fillungo 14 – è incredibile, si sono accaniti contro la porta a vetri, spaccandola completamente... Non so chi potrà ripagarci questi danni".

Sconcertato e amareggiato anche Andrea Colombini per i danni al suo ristorante “Cavaradossi“ aperto da pochi giorni in via Santa Zita 3. Il locale per il momento resta chiuso per riparare le vetrate e gli arredi spaccati dai vandali.