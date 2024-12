Folla per la slitta con gli elfi e i Balestrieri

Grande entusiasmo in centro storico per la seconda edizione della bella iniziativa di Confartigianato in compartecipazione con la Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, “Babbo Natale e la sua slitta”. Grazie anche ad un bellissimo pomeriggio di sole sabato scorso Babbo Natale è giunto in centro al seguito dei suoi elfi dove da Porta Santa Maria, con la sua slitta si è diretto verso Piazza Napoleone passando per Via Fillungo. Durante il tragitto la Compagnia dei Balestrieri ha fatto da grancassa anticipando l’arrivo della slitta rullando i tamburi tra ali di folla entusiaste mentre i bambini si alternavano sulla slitta ad ogni sosta per poter stare accanto al loro idolo. Arrivati in Piazza Napoleone Babbo Natale ha distribuito i doni ai bambini mentre un coro Gospel alimentava ancor di più la gioiosa aria natalizia.