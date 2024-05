Fognature a Sant’Alessio. Al via il secondo lotto di lavori

Al via i lavori PNRR per l’estensione della rete di fognatura nell’Oltreserchio a S. Alessio. Geal è risultata aggiudicataria di fondi per interventi PNRR M2C4I4.4 “Investimenti in fognatura e depurazione”, nell’ambito dei finanziamenti dell’Unione Europea Next Generation EU e del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica PNRR Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza. L’intervento PNRR 4.4 prevede il prolungamento della rete fognaria presso a S. Alessio e la compensazione energetica dei consumi complessivi degli impianti con la realizzazione di un intervento efficientamento al depuratore di Pontetetto. Il valore economico totale è di circa 2,5 milioni di euro di cui 1 milione finanziato con i fondi del PNRR.

“Grazie ai fondi del PNRR possiamo pianificare concretamente questi importanti interventi per la rete fognaria del territorio – dichiara l’assessore all’ambiente del Comune di Lucca, Cristina Consani – Investimenti che consentono di aumentare la qualità della vita dei cittadini, ottimizzando e migliorando un servizio ormai indispensabile, che garantisce tra l’altro la depurazione delle acque e quindi la salvaguardia dell’ambiente”.

L’intervento oggetto del finanziamento comunitario è il secondo stralcio, che prevede il collettamento della rete fognaria di Via della Chiesa e della parte di Via di Sant’Alessio tra il Rio di Corte Pistelli e il Rio dei Malfatti, per servire circa 246 abitanti equivalenti immediatamente allacciabili. Il progetto è il proseguimento del primo stralcio che ha esteso la rete fognaria fino alla zona adiacente alla scuola elementare di S.Alessio. I lavori prevedono la posa di un collettore fognario con funzionamento a gravità lungo via di Sant’Alessio composto da due tratti di condotta confluenti all’interno della stazione di sollevamento: il primo proveniente da Ovest, di lunghezza pari a circa 570 m, e il secondo, proveniente da Est, di circa 202 m. All’interno del collettore proveniente da Est è inoltre prevista l’immissione di un ramo proveniente da Nord che scorrerà lungo Via della Chiesa, di lunghezza pari a circa 286 metri. Tutti i tratti di fognatura a gravità saranno realizzati in polipropilene PPHM DN 250 mm. A partire dalla stazione di pompaggio è prevista la realizzazione di un tratto di fognatura a sollevamento, realizzato con tubazione di circa 330 metr, che avrà termine nella fognatura esistente. Tale linea sarà posata in parte con scavo tradizionale (lunghezza 182 m) e in parte con trivellazione orizzontale controllata (circa 116 m). Parallelamente alla posa della rete fognaria, è prevista la posa di una condotta idrica di acquedotto in PEAD DN 140 mm, per 300 metri, in sostituzione di quella esistente nei pressi della Scuola dell’Infanzia e Primaria di S. Alessio.

Nel mese di maggio GEAL ha avviato i lavori relativi alla stazione di sollevamento di fronte all’incrocio di via Piana. Dal 17 giugno al 31 agosto, come da prescrizioni degli enti di competenza (Provincia e Comune) le lavorazioni interesseranno la via Provinciale SP24 di S. Alessio per la posa delle tubazioni. La strada sarà chiusa completamente al traffico in entrambi i sensi di marcia nei cantieri che si succederanno nel tempo, questo al fine di garantire la sicurezza in considerazione della profondità degli scavi di oltre 3 metri. Il cantiere di 50 metri di lunghezza si sposterà lungo la strada in funzione dell’avanzamento dei lavori lasciando l’accesso pedonale ai residenti alle proprie abitazioni. Il tratto interessato dagli interventi lungo la SP24 di S. Alessio in funzione dello sviluppo del cantiere è tra via delle Piagge e la Trav. VII di via di S. Alessio (Corte Pistelli) per un totale di circa 800 m. L’intervento si svilupperà quindi in due tratti: il primo tra l’intersezione con via Piana e via delle Piagge; il secondo tra via Piana e la Trav. VII di via di S. Alessio (Corte Pistelli). L’impresa eseguirà i lavori in modo continuativo eventualmente prorogando l’orario di lavoro oltre le 17.