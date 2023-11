Flashmob contro la guerra. Messaggi e striscioni dalle Mura

Un flashmob per la pace sopra le Mura, a Porta Elisa. A organizzare l’evento, ieri intorno a mezzogiorno, è stato il Forum per la pace di Lucca che ha srotolato giù dalle Mura due striscioni. Significativamente uno riportava la scritta Palestina Libera e l’altro la bandiera della pace.

“Questo atto – spiegano gli organizzatori – si è compiuto nella giornata internazionale di solidarietà con la Palestina che fu istituita nel 1977 dal Consiglio Generale dell’Onu. La data fu scelta perché il 29.11.1947 l’Onu deliberò che dovevano esserci due Stati, uno israeliano e l’altro palestinese con un’unica capitale a Gerusalemme. Purtroppo non si è mai attuata questa delibera e le conseguenze sono state tragiche“. E di questo, purtroppo, ci rendiamo conto ogni giorno dai vari reportage dalle zone martoriate.

“Il Forum per la pace chiede la prosecuzione della tregua e una conferenza di pace per applicare le tantissime risoluzioni Onu dal 1948 ad oggi in cui si richiedeva di applicare i diritti del popolo palestinese“.