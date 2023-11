"Fisco e Giustizia da Liberali" con i deputati Costa e Marattin

"Insieme si può": ecco il titolo del tour dell’Italia che Luigi Marattin, deputato di Italia Viva e Enrico Costa, deputato di Azione, hanno iniziato in Italia per discutere di due temi nei quali sono tra i massimi esperti a livello nazionale: Fisco e Giustizia. Anche Lucca sarà toccata da questo tour: il dibattito su "Fisco e Giustizia da Liberali" si terrà lunedì 20 alle ore 18 nella Sala del Trono della Provincia di Lucca. Modererà l’incontro il caposervuizio della redazione di Lucca de La Nazione, Francesco Meucci. E’ possibile prenotare i posti a sedere sul link https:www.eventbrite.itebiglietti-fisco-e-giustizia-da-liberali-insieme-si-puo-lucca-751631428837

"Da quando abbiamo lanciato questa idea – spiegano Marattin e Costa – siamo stati raggiunti da un’impressionante numero di richieste da ogni parte d’Italia (e persino tre da comunità di italiani all’estero), segno della grande voglia di una politica dei contenuti e del fatto che i due temi che affronteremo rappresentano le basi della civile convivenza del nostro Paese".

"Insieme si può" significa molte cose. Che fisco e giustizia sono argomenti strettamente legati da affrontare congiuntamente, ma anche che le dinamiche politiche che abbiamo osservato in questi mesi non scalfiscono un legame fondato sui temi concreti, un’impostazione liberale che entrambi esprimiamo ogni giorno nell’attività parlamentare. Ogni proposta politica non può esimersi dall’affrontare il tema dell’economia e del fisco, come quello della Giustizia e la nostra identità è chiara. Non ci sono secondi fini: semplicemente abbiamo voglia di confrontarci e di discutere con chi ci ha votato, ma anche con chi non lo ha fatto".