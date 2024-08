Firme per l’ex ospedale. “Stop alla vendita, il Campo di Marte deve restare alla città“

Lucca, 20 agosto 2024 – Un annuncio alla vigilia di Ferragosto che “costringe“ i Comitati Sanità Lucca a prendere iniziative contro la vendita – peggio ancora la “svendita“ – di alcuni padiglioni del Campo di Marte. Si tratterebbe dell’edificio che si trova di fronte al nuovo ingresso e al parcheggio, più vicino ai container da 7 anni occupati dal Liceo Paladini.

“I Comitati Sanità Lucca lanciano una petizione affinché sia bloccata la prevista alienazione di alcuni padiglioni del Campo di Marte caposaldo della sanità lucchese. Da tempo – spiegano i cittadini – denunciamo l’inadeguatezza del San Luca che lo voleva sostituire, un ospedale piccolo, con 170 posti letto meno del dovuto, senza eliporto, con il pronto soccorso insufficiente“. Una sanità sottodimensionata, denunciano i comitati, anche sul fronte delle previste case di comunità Hub, aperte H 24. “Per snellire il pronto soccorso occorre la sanità territoriale ma ci dicono che delle tre Case di Comunità Hub (quelle serie con medico sempre presente) previste dalla legge in piana di Lucca, ne vorrebbero fare solo due – così i Comitati sanità – . Poi studiando il rapporto del noto S. Anna di Pisa ci si accorge che nonostante siamo mediamente più giovani della popolazione toscana essendo residenti in piana di Lucca abbiamo una speranza di vita più bassa e una mortalità più alta della media toscana“.

Una brutta notizia dietro l’altra, quindi. “Manca una programmazione e una progettazione organica e funzionale ai bisogni di cura dei cittadini della Piana di Lucca, tutti i sindaci della piana di Lucca dovrebbero far sentire la loro voce in proposito. Per questo abbiamo lanciato una petizione sulla piattaforma change-org – fanno sapere i Comitati sanità Lucca, Lucca per una Sanità migliore-Raffaello Papeschi e Salviamo il Campo di Marte – facilmente sottoscrivibile da ogni cittadino e raggiungibile con il link: https://www.change.org/salviamoilcampodimarte o inquadrando il codice qr nell’immagine allegata. Facciamo un sentito appello alla politica tutta, a tutte le associazioni, gruppi e sindacati a sostenere la petizione e a muoversi con determinazione perché venga stoppata questo insensato annuncio di vendita e venga affermato che l’area di Campo di Marte, tutta, deve restare a destinazione sociale e sanitaria della popolazione“. Un punto discriminante, quest’ultimo. Una salvaguardia invocata da tempo dai comitati e per la quale si renderebbe necessaria una variante specifica al piano strutturale.

Questo il testo della petizione: “l’Area Vasta Nord-Ovest e quindi la Regione Toscana che la controlla hanno improvvisamente iniziato la procedura per alienare (vendere) alcuni padiglioni del Campo di Marte a Lucca. Un grande no alla vendita ed un sì al terzo Hub sulla Piana di Lucca che ci spetta per legge. Chiediamo che sia fermata l’alienazione dei padiglioni del Campo di Marte, venga resa tutta l’area di Campo di Marte a destinazione sociosanitaria. Vengano realizzate le tre Hub che ci spettano per legge e un numero di letti idoneo alla popolazione della piana di Lucca. Infine che si ano realizzate misure atte a portare speranza di vita dei cittadini della piana di Lucca almeno ai livelli medi della Toscana“.