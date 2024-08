Campo di Marte all’asta ”Serve mobilitazione“

"Occorre dire un no chiaro, Campo di Marte non si tocca, deve restare tutto a vocazione sociosanitaria e quei partiti politici che governano la bramosia regionale devono aver ben chiaro che i lucchesi ricordano e adesso è inutile fare le mammolette".

Lo afferma in una nota il gruppo che si augura che, finalmente, tutti i cittadini, tutti i politici locali si rendano conto del gioco che da anni viene portato avanti sulla salute dei lucchesi e lancia l’idea di una petizione.

"Nonostante siamo mediamente più giovani della popolazione toscana essendo residenti in piana di Lucca – si legge nella nota – abbiamo una speranza di vita più bassa e una mortalità più alta della media toscana. Il Campo di Marte serve tutto per la sanità, al Campo di Marte dovete fare una delle tre Case della Salute Hub che ci spettano, non solo due come avete ventilato. Siamo stufi di una sanità depotenziata in piana di Lucca per favorire altre zone. Siamo stufi di pazienti che dal pronto soccorso di Lucca vengono deportati a Barga o Castelnuovo perché in piana di Lucca hanno fatto l’ospedale troppo piccolo".

"Salviamo il Campo di Marte" ricorda inoltre tutti i limiti della sanità territoriale portata avanti dalla Regione Toscana. "Dove va il cittadino che ritiene di aver bisogno urgente di un medico? Il medico di base fuori dell’orario di ambulatorio – viene sottolineato – è spesso irreperibile, la sanità territoriale non esiste, al San Luca avete fatto un pronto soccorso piccolo, piccolo che si intasa in modo indecente e ora sprecate milioni pubblici per prefabbricati, non sarebbe il caso che pagassero i politici che hanno voluto un simile obbrobrio?".

Per "Salviamo il Campo di Marte" occorre una mobilitazione delle associazioni, dei gruppi, dei partiti che hanno a cuore la sanità nella piana di Lucca. "Come gruppo "Salviamo il Campo di Marte" – conclude la nota – lanciamo l’idea di una petizione che raccolga le firme dei cittadini che hanno a cuore la sanità lucchese che nel Campo di Marte aveva ed ha un suo punto cruciale e chieda: la salvaguardia dei padiglioni del Campo di Marte, le tre Hub che ci spettano per legge e un numero di letti idoneo, nonché misure atte a portare speranza di vita e mortalità almeno ai livelli medi della Toscana".