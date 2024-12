Firmata convenzione con Santa Apollonia. Sconti su visite, check up e terapie

Un altro partner si aggiunge al numeroso elenco di collaborazioni che la Cna di Lucca offre ai propri associati. E’ stata firmata nei giorni scorsi la collaborazione con lo studio medico dentistico e la clinica del sonno Santa Apollonia di Porcari che propongono sconti su prestazioni e pacchetti di cura e prevenzione a tutti gli iscritti dell’associazione. La convenzione prevede una scontistica riservata su prime visite, check up diagnostici completi gratuiti, sconti sulle prestazioni odontoiatriche, sia diagnostiche sia terapeutiche, sulle prestazioni riguardanti problematiche di medicina del sonno e su altre specifiche prestazioni. Un insieme di benefits che saranno validi non solo per gli associati, ma anche per le loro famiglie ed i dipendenti.

Lo Studio inoltre ha al suo interno un Centro di medicina del sonno dove vengono effettuate diagnosi e terapie sui disturbi respiratori in sonno.

"Il nostro obiettivo - ha commentato Cna - è quello di sensibilizzare i cittadini e promuovere la cultura della prevenzione sul territorio".