Fiori per le dolci ospiti delle Rsa. L’omaggio alle donne è di Spi Cgil

Anche quest’anno, come ormai è divenuta tradizione in occasione della Giornata Internazionale della Donna, le leghe dello Spi Cgil Lucca si è recato nelle Rsa della provincia per portare alle ospiti un omaggio floreale. Un’iniziativa nata, e regolarmente riproposta ormai da anni, per festeggiare anche le donne più anziane che si trovano all’interno di queste strutture, in una giornata dedicata sia alla celebrazione della figura femminile che alla rivendicazione dei diritti delle donne verso un’effettiva parità di genere. Non c’è infatti un’età limite oltre la quale questa ricorrenza non debba essere festeggiata, magari proprio portando una ventata di colori ed allegria, come in questo caso. Già nella giornata di ieri i rappresentanti del sindacato dei pensionati hanno iniziato il giro delle strutture della piana di Lucca. Per i centri per anziani di queste zone, la lega Spi Cgil della Piana di Lucca ha collaborato con Auser Capannori, Anteas Lucca e Fnp Cisl. Le prime ad essere visitate sono quindi state la Rsa Don Alberto Gori di Marlia, la Rsa Il Sole e L’Aquilone di Altopascio e il Centro Diurno Anziani Il Girasole di Porcari.

Oggi sarà dunque il turno delle Rsa del resto della provincia, un tour che proseguirà fino a mercoledì quando i fiori dello Spi arriveranno anche alla Pia Casa di Lucca e alla Rsa di Monte San Quirico, in modo che nessuna struttura per gli anziani venga esclusa dal momento di festa.