Fiori e collezionismo di qualità. L’intesa di Del Cima è vincente

Una passione, quella di Roberto Del Cima, che si è ben presto trasformata in lavoro. “Ho fatto il giardiniere per venti anni – dice – e parallelamente mi sono sempre interessato di modellismo statico, in particolare la pittura di miniature, sia storiche che fantasy, al punto che mi chiamano per tenere corsi anche all’estero“.

Da qui l’idea. “Abbiamo deciso, in comune accordo con i miei genitori proprietari del negozio di fiori F.lli Del Cima in centro, di sfruttare una parte dello stesso, e adibirla a negozio-laboratorio. Il progetto ha visto la luce dopo alcuni (lunghi) mesi di lavori, da me eseguiti quasi esclusivamente, con un totale restauro del fondo, ma senza alterarne troppo l’aspetto tipico degli edifici storici lucchesi. Ne sono molto soddisfatto, perchè fin dall’inizio mi ero preposto di creare un negozio che non fosse asettico, ma avesse un suo carattere, una sua conformazione precisa anche negli arredi“. Un progetto che parte dal cuore e dalla condivisione con la famiglia, in particolare con la moglie di Roberto, Donatella.

Dunque il negozio in via Anguillara 13 ora è punto di riferimento per i modellisti locali. “Presto organizzeremo anche open day con workshop, dimostrazioni gratuite dove sarà possibile vedere all’opera modellisti e figurinisti. E non solo – anticipa Roberto Del Cima –, a stretto giro saremo in grado anche di organizzare veri e propri corsi di pittura e modellismo, per singoli o piccoli gruppi. E prossimamente nascerà anche il nostro e-commerce per ampliare ancora una volta la nostra offerta di servizi. (www.cecioscave.com)“.