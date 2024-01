Finito l’allarme legionella. Riapre l’asilo di San Marco

LUCCA

Emergenza finita. Legionella debellata, oggi si torna a scuola. E’ arrivato ieri mattina il parere favorevole della Asl Toscana Nord Ovest alla riapertura dell’asilo nido L’Arcobaleno, lo Spazio gioco educativo Aquilone e il Centro Bambini e Famiglie Noi, le cui attività educative erano state sospese in via cautelativa il 23 gennaio in seguito alle analisi periodiche che avevano evidenziato la presenza di legionella in due punti di prelievo.

All’immobile di San Marco, in via Torrini, sede delle scuole, sono state tempestivamente effettuate dalla Cooperativa sociale La Luce, che gestisce in appalto i servizi educativi prima infanzia, le necessarie attività di lavaggio, disinfezione e sanificazione dei sistemi di accumulo e della rete di distribuzione idrica. Al fine di consentire la riapertura in tempi rapidi dei servizi, rispondendo alle esigenze e legittime aspettative delle famiglie dei bambini iscritti, la Cooperativa ha quindi definito le procedure per la ripresa delle attività, con l’utilizzo di un sistema idraulico temporaneo alternativo, che è stato trasmesso e comunicato al Comune di Lucca unitamente alla richiesta di revoca dell’ordinanza.Le verifiche sono state svolte in un’ottica di prevenzione e finalizzate al mantenimento di elevati standard di sicurezza e di cura all’interno delle strutture da noi gestite.

L’amministrazione comunale comunica quindi ufficialmente che le attività educative riprenderanno regolarmente martedì 30 gennaio. La giornata educativa si svolgerà come di consueto, seguendo i ritmi e le necessità dei bambini: accoglienza, esperienze educative, ricongiungimento e altre routine. ll coordinamento della Cooperativa La Luce e del Comune di Lucca rimangono a disposizione per dubbi o chiarimenti. Le famiglie possono contattare i numeri: 0583 954263 (cooperativa La Luce); 0583 445708 - 0583 445705 (Comune di Lucca).

L.S.