Fine settimana con Lucca di Fiaba in Favola. Al Real Collegio si apre il mondo dei piccoli

Un weekend per immergersi nelle storie più belle di sempre. Nella splendida cornice del Real Collegio di Lucca, sabato 2 e domenica 3 marzo, prende vita la prima edizione di “Lucca di Fiaba in Favola”, il festival immersivo dedicato a grandi e piccoli che vogliono vivere per due giorni all’interno di quelle fiabe e favole senza tempo che nutrono da sempre la nostra fantasia. L’evento, che gode del patrocinio del Comune di Lucca ed è ideato e co-organizzato da Conexo APS e Lucca Bimbi, nasce come spazio d’incontro fra le fiabe e le favole ed avrà come comune denominatore la capacità di meravigliarsi, di trovare nel mito delle fiabe e delle favole la speranza e il desiderio di sognare. Ed è così che nelle varie sale, saloni e corridoi del Real Collegio prenderanno vita le fiabe e le favole più belle di sempre in un susseguirsi di spettacoli, letture, laboratori, mostre e installazioni. Il tutto contornato dalla presenza di alcuni dei personaggi più amati: da Pinocchio ad Elsa, da Belle ad Ariel. Dal percorso interattivo “Viaggio nei 5 Regni”, a “Favole in Musica”, dal “Bosco delle Favole”, con le letture animate delle più famose storie di Esopo, a “FiabeLab”. Ticket 10 euro, gratuito fino a 2 anni.