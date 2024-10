Film Rai, partono le riprese. Sosta: scattano alcuni divieti

Non solo Casa Pascoli, ma anche diversi palazzi e luoghi del centro storico di Barga, saranno interessati dalle riprese del film che la Rai produrrà su Giovanni Pascoli e che prossimamente andrà in onda in tv. La regia del film su Pascoli è affidata a Giuseppe Piccioni, cineasta di grande esperienza e sensibilità. La produzione Rai vede inoltre la sceneggiatura di Sandro Petraglia e Lorenzo Bagnatori. Protagonisti principali Federico Cesari che sarà Pascoli (attore principalmente noto per i suoi ruoli in "Skam Italia" e "Tutto chiede salvezza") e Benedetta Porcaroli, nel ruolo di Mariù Pascoli (altra stella emergente del cinema italiano, nota per la sua performance in "Baby").

Le riprese barghigiane del film inizieranno da questo 8 ottobre per concludersi presumibilmente il 22 ottobre prossimo ed in quei giorni per le vie di Barga Castello (in foto Borghesi una veduta di Barga) si potrà quindi assistere alla riprese di un film in costume. Saranno coinvolti alcuni palazzi storici come Palazzo Pancrazi, sede del Comune di Barga, Palazzo Stefani, Palazzo Mordini, il Conservatorio di Santa Elisabetta oltre naturalmente a Casa Pascoli a Castelvecchio. Momenti interessanti, ma che richiedono, logisticamente parlando, anche dei disagi e dei sacrifici alla popolazione residente. In questi giorni, come informa l’assessora Maresa Andreotti che ha seguito proprio l’organizzazione logistica delle riprese insieme al capoguardia Nicola Giovannetti, saranno emesse via via delle ordinanze che per alcuni giorni o in alcune fasce orarie imporranno il divieto di sosta in alcuni parcheggi o piazze di Barga.

"La prima ordinanza parte da questo 4 ottobre - spiega l’assessora Andreotti - e prevede che cinque stalli dell’area a disco orario del piazzale del Fosso saranno riservato alla troupe ed ai mezzi della produzione per lo scarico ed il carico e quindi vigerà su questi il divieto di sosta con rimozione forzata per tutto il periodo indicato. Le altre zone che saranno interessate da ordinanze di divieto, a partire dal giorno 8 ottobre, saranno, anche se in periodi diversi, una parte dell’area sosta camper San Cristoforo dove sarà allestito il campo base delle riprese, ma anche una parte degli spazi di piazza Garibaldi; piazza Angelio oltre a zone di via del Pretorio e via di Mezzo".

"Saranno solamente divieti di sosta in date prefissate e debitamente rese note dalle ordinanze che di volta in volta saranno pubblicate sul sito del Comune di Barga - concude - , mentre non ci sarà in alcun modo divieto di transito, consentendo così le normali attività per i residenti del centro storico, pur in presenza di qualche disagio per l’assenza di alcuni posti auto".