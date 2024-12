Filippo scrive a Babbo Natale: petizione per mantenere le maestre a scuola

Avete presente il film “Il Grinch“ quando la piccola bimba Cindy Lou, scambiandolo per Babbo Natale, gli chiede come desiderio di far felice sua madre? Ecco, la richiesta è leggermente diversa in questo caso, ma siamo più o meno sulla stessa linea d’onda. Un bimbo delle elementari scrive una letterina a Babbo Natale: anzi, oltre alla richiesta allega le firme dei suoi compagni e compagne di classe in quella che diventa una vera e propria petizione a Santa Claus.

Ma direte voi, qual è la richiesta? Che le maestre di quest’anno non cambino il prossimo anno scolastico visto che negli ultimi tempi la continuità didattica, nella sua classe, è stata messa alla prova. A raccontarci la storia è il padre, Giacomo, lucchese doc, ma residente in Versilia: protagonista è Filippo Donati, 10 anni, che frequenta la 4ª elementare di Bozzano. "Caro Babbo Natale - scrive nella sua letterina/petizione - siccome tutti gli anni trascorsi dalla 1ª alla 3ª mi sono cambiate la maestre, quindi desideriamo che le maestre di quest’anno non non cambino almeno fino alla 5ª". Di seguito i nomi delle compagne e dei compagni di classe e le relative firme.

Pensate voi la sorpresa quando babbo Giacomo ha trovato la letterina lasciata accanto alla casetta degli elfi che in famiglia avevano installato a casa proprio per ospitare le letterine di Filippo e della sorellina Giada.

"Quando l’ho vista ho chiesto subito a Filippo se l’avesse scritta lui di pugno suo. Mi ha risposto di sì e che aveva chiesto agli amici di classe di mettere la firma. Poi l’ho fatta subito vedere a mia moglie Martina - racconta babbo Giacomo - . Cosa ho pensato? Beh, sono rimasto stupefatto, io non l’avrei mai fatto alla sua età! Ha dimostrato un livello di maturità assai alto. Insomma... avevo i lucciconi agli occhi". Giacomo Donati, 40 anni, da quando si è sposato ormai vive in Versilia ed è proprietario di uno stabilimento balneare.

"In prima e seconda hanno avuto sempre le stesse maestre in realtà - spiega ancora - poi in terza sono cambiate tutte e ora in quarta sono nuovamente cambiate tranne quella di matematica. E purtroppo, da quanto ci hanno detto all’ultimo incontro con le docenti, non è garantito che in quinta rimangano quelle che hanno quest’anno". Filippo si è messo in gioco, dimostrando anche grandi doti di ingegno. Beh, forse Babbo Natale non potrà realizzare il suo sogno, ma magari chissà, qualcuno che ha più dimestichezza con la burocrazia potrebbe anche rendere un desiderio realtà.

Intanto che dirti: complimenti Filippo e... Buon Natale!

Cristiano Consorti