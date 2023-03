"Figlia dell’uomo tigre", l’esordio di Geia

Geia Laconi presenta il suo libro d’esordio, una storia autobiografica: “Figlia dell’uomo tigre“, alla scoperta di un padre perduto e della corrente luminosa che unisce mondi lontani. L’appuntamento è per venerdì 10 marzo alle ore 17:30 alla libreria Ubik, in via Fillungo, 137, dove Gina Truglio ne parlerà con l’autrice. Geia Laconi nasce sull’isola di Sumatra nel 1979 da madre fiorentina e padre indonesiano. Cresce a Firenze dove si laurea in Scienze della Formazione. Dopo molti viaggi ed esperienze all’estero (Indonesia, Thailandia, Malesia, India, Stati Uniti), oggi vive in un piccolo paese sull’Appennino tosco-emiliano, in mezzo ai boschi, con il marito Folco Terzani e i loro due figli.

Il libro racconta questa storia iniziata nel Sudan alla fine degli anni Settanta insieme a centinaia di altri coetanei di ogni nazionalità, dove Laura, una ragazza fiorentina, giunge nel cuore dell’Africa in cerca di una vita autentica, lontana dalle ipocrisie capitaliste. È qui che incontra Laconi, ragazzo indonesiano, e con lui inizia un viaggio ancor più avventuroso, che li porta a concepire una nuova vita. La piccola Geia – nel cui nome risuona la potenza della Madre Terra – vede la luce nel cuore rigoglioso dell’Indonesia, ma poi la famiglia si trasferisce nell’Italia operosa e borghese...