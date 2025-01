Fiera di Sant’Antonio baciata dal sole

Finalmente una festa ed una fiera di Sant’Antonio a Fornaci baciati dal sole; anche se con temperature particolarmente rigide che comunque non hanno scoraggiato la partecipazione ai vari appuntamenti della giornata. Era da tre anni forse che il sole non accompagnava la festa patronale della cittadina, e con il tutto illuminato dai raggi del sole è stata tutta un’altra atmosfera. Grazie al bel tempo anche il ritorno della tradizionale fiera lungo via Provinciale che, anche se in forma ridotta, dato che gli ambulanti che compongono il mercato del venerdì hanno scelto comunque di non spostarsi da via Medi a Piazzale don Minzoni, ha richiamato in giro tanti Fornacini, che hanno comunque gradito il ritorno della fiera dopo un’assenza durata da alcuni anni.

Per la festa di Sant’Antonio Abate, molto sentita a Fornaci, sono stati tanti altri i momenti della tradizione a cominciare dalla benedizione degli animali nell’Aia del Beniamino, che ha visto una bella partecipazione di bestiole: cani, gatti, coniglietti domestici ed anche della vicina azienda agricola Chio di Filecchio che ha portato anche i suoi simpatici galletti,: il tutto organizzato grazie anche al supporto dell’Associazione in difesa degli Animali Arca della Valle che ha tutti hanno offerto un piccolo omaggio e che hanno raccolto un po’ di offerte perle tante iniziative portate avanti. Per quanto riguarda la celebrazione del santo, nella chiesa di Fornaci vecchia in tanti hanno ritirato i panini devozionali, molto richiesti dai fedeli, e in tanti hanno preso parte alle sante messe, con quella delle 11 solenne e con la partecipazione del coro di Fornaci, concelebrata da tantissimi sacerdoti e presieduta dal proposto di Barga Mons. Stefano Serafini, in omaggio al 40°del suo sacerdozio. Alla messa di metà mattina anche la presenza della sindaca di Barga Caterina Campani, con l’assessore Lorenzo Tonini e del comandante della stazione di Fornaci dei Carabinieri, Maresciallo Stefano Gambone.