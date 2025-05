"Abitare i luoghi". Strategie per la Valle all’assemblea del Gal

"Abitare i luoghi, strategie di costruzione comunitaria"! Era questo il tema dell’incontro pubblico organizzato martedì pomeriggio al Salone delle Feste di Borgo a Mozzano dal Gal Montagnappenino, dedicato all’integrazione delle politiche locali nella programmazione leader e l’importanza di creare reti di relazioni. Molte le autorità presenti, fra cui la vice presidente della Regione Toscana Stefania Saccardi e l’Arcivescovo di Lucca monsignor Paolo Giulietti, insieme a numerosi rappresentanti delle Istituzioni locali ed operatori del settore rurale, che hanno dato vita ad una riflessione approfondita sui nuovi obbiettivi delle politiche territoriali.

Obbiettivi per rivitalizzare i luoghi montani, al fine di favorire la permanenza sui territori, ma non solo, anche per promuovere nuove residenzialità per contrastarne lo spopolamento il sindaco di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti, come ospite di casa, ha aperto l’incontro affermando: "Un’importante passaggio per tutte le comunità coinvolte che, grazie ai cofinanziamenti del Gal, ha visto in campo tante professionalità qualificate in sinergia con le istituzioni locali." Marina Lauria, presidente del Gal, ha relazionato sulla fase di recente andata in archivio con circa 8 milioni di euro finanziati (rispetto ai 5 preventivati in avvio) nell’ambito dei Piani di Sviluppo Rurale (PSR), lanciando la nuova programmazione con la concertazione diretta tra enti locali e Gal sui progetti d’area di comunità, sempre con la collaborazione piena della Regione Toscana. Monsignor Paolo Giuletti ha ricordato come sui territori ci siano tante potenzialità che possono essere valorizzate con progetti e idee nuove, ribadendo la disponibilità, già sancita in un accordo-convenzione con il Gal stesso, per il riutilizzo dei beni ecclesiali sui territori, al fine non solo di interventi strutturali, ma anche per creare una miglior qualità di vita, sia dal punto di vista spirituale che culturale.

La vice presidente della Regione, Stefania Saccardi, ha confermato, anzi aumentandole, le risorse da mettere a disposizione sulle misure Leader, ascoltando e coinvolgendo soggetti pubblici e privati dei territori sulle strategie da adottare negli interventi locali. Sono intervenuti i presidenti delle Unioni dei Comuni della Media Valle Paolo Michelini, della Garfagnana Raffaella Mariani e dell’Alta Versilia Maurizio Verona.

Marco Nicoli