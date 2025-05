Al Circolo “I Diavoletti“. Sinistra Italiana costruisce: "L’alternativa a Meloni"

La politica delle idee e dei programmi, alternativa al governo Meloni. È questo il senso del confronto fissato per sabato alle 9.30 al circolo “I Diavoletti” di Camigliano dove si terrà l’incontro pubblico tra Partito democratico, Alleanza Verdi Sinistra, Movimento 5 Stelle, forze sociali e associazioni, con l’intento "di costruire un laboratorio delle politiche alternative al governo Meloni, a partire dalla Toscana". Se ne intesta l’idea Sinistra Italiana che invita "iscritti e simpatizzanti a partecipare". L’incipit è “Per una Toscana rossoverde” e l’appuntamento è aperto alla cittadinanza. "Partiremo con i saluti del sindaco di Capannori Giordano Del Chiaro e seguiranno gli interventi di Alberto Pellicci, segretario provinciale di SI con l’introduzione di Dario Danti, segretario regionale di SI". La giornata entrerà nel vivo con le relazioni tematiche a partire dal lavoro con Clelia Li Vigni, sull’ambiente con Eugenio Baronti, sulla salute con Valentina Settimelli e Beni Comuni a cura di Vincenzo Pizzolo. A presiedere sarà Francesco Cecchetti responsabile toscano organizzazione di Sinistra Italiana.

Nel pomeriggio, invece, tavola rotonda con Simone Ferretti di Arci Toscana, Rossano Rossi segretario regionale della Cgil, Lorenzo Cecchi di Legambiente, Emiliano Fossi (segretario regionale Pd), Irene Galletti (M5S regionale) Cecilia Bassi ed Eros Tetti di Europa Verde regionale. E ancora Daniela Lastri, vicepresidente di Sinistra Civica Ecologista Toscana e conclusioni affidate a Lorenzo Falchi, sindaco di Sesto Fiorentino e membro della segreteria nazionale di Sinistra Italiana. Una giornata di confronto del campo progressista e un luogo di incontro aperto alle forze che lo compongono e ai cittadini.

Da questo punto di vista, il sindaco di Capannori Giordano Del Chiaro, esprime "felicità per questo evento che dovrà rappresentare – sottolinea – un percorso comune di tutte le forze che si riconoscono nel centrosinistra; a livello comunale, da tempo, lo stiamo facendo ed è questa la strada giusta da perseguire anche a livello regionale, in vista delle elezioni che si terranno a breve, così come a livello nazionale per rappresentare l’unica alternativa seria e credibile al governo guidato da Giorgia Meloni; siamo noi – dice Del Chiaro – con le varie anime del centrosinistra, dalla sinistra a quelle moderate di centro al Movimento 5 Stelle, a poter dare risposte, sia a livello locale e regionale che di governo nazionale; ben venga dunque questa giornata che saluto con grande entusiasmo". Anche Dario Danti parla "di una giornata di discussione importante che vede, per la prima volta, le forze politiche progressiste e le forze sociali della nostra regione, confrontarsi sul futuro della Toscana per costruire insieme un laboratorio politico per l’alternativa alle destre e per una prospettiva di reale cambiamento". Da Capannori, quindi, l’idea di una coesione di programmi per affidare all’azione politica e amministrativa un ruolo centrale e credibile.

Maurizio Guccione