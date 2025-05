Al servizio del Paese. Simone Toni promosso colonello dell’Arma

C’è un cittadino barghigiano che, partito da Fornaci di Barga tanti anni orsono, si è fatto onore, e non poco, nell’Arma dei Carabinieri. Si chiama Simone Toni, 60 anni, che proprio recentemente è stato promosso al grado di colonnello comandante di corpo e poco prima vice comandante (Deputy Commander) della Eurogendfor (Forza di Gendarmeria Europea) che è una forza di Polizia militare che nasce dal Trattato firmato a Velsen il 18 ottobre 2007.

La sua base è in Italia, a Vicenza. I suoi compiti sono condurre missioni di sicurezza e ordine pubblico tra le altre cose, in campo internazionale. Una task-force rapidamente schierabile, per la gestione delle crisi e dell’ordine pubblico. Toni a pochi mesi dal congedo ha ottenuto la promozione a Colonnello ed ancor prima il ruolo di vice comandante della Eurogendfor; è arrivato a questi risultati dopo tanta esperienza territoriale. Nella Eurogendfor ha avuto incarichi prima all’ufficio operazioni, poi ha comandato la divisione logistica, quella di intelligence e infine, dal marzo scorso ha avuto la nomina a vice comandante.

Negli ultimi cinque anni il suo lavoro lo ha portato in missioni in Afganistan, Bosnia Erzegovina, Kosovo ed anche in paesi africani. Ha preso parte a marzo alle operazioni per l’apertura del corridoio umanitario a Gaza. Il colonnello Toni, che vive a Lonato sul Garda, si è arruolato nell’Arma il 19 settembre 1985, dopo il diploma ottenuto all’Istituto Magistrale di Barga. Quando era già in servizio si è laureato e dal 1999 è divenuto ufficiale dell’Arma facendo esperienza in vari reparti operativi tra cui il ROS. I gradi di colonnello li ha ricevuti a fine aprile dal generale di Brigata Giuseppe De Magistris Direttore del CoESPU (Center of Excellence for Stability Police Units). Una delle ultime grandi soddisfazioni della sua carriera iniziata quarant’anni fa e che ci concluderà con il congedo previsto ad inizio luglio.

