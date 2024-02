Fielmann: un’altra vetrina che si spegne

Dopo Thun, lo storico negozio di porcellane, un’altra attività che si arrende nel cosiddetto “salotto buono“ della città, la centralissima via Fillungo. Stavolta si tratta del noto negozio di ottica Fielmann, ex Guess, non lontano dalla Torre delle Ore. Un investimento partito sotto i migliori auspici, con l’inaugurazione nel novembre del 2019. E dopo poco più di 4 anni spunta sulla vetrina il triste annuncio: “Caro cliente, ti informiamo che il negozio Fielmann è chiuso. Potrai trovare il negozio più vicino sul nostro sito“.

In realtà, come nel caso di Thun, l’azienda ha confermato la chiusura di ben 11 punti vendita in Italia, tra cui appunto quello lucchese. Un’altra vetrina che si spegne, un altro passaggio del testimone, speriamo, all’insegna della qualità.

Bilanci evidentemente sempre più difficili da tirare nel settore del commercio, soprattutto quando sulle spalle pesa ancora il carico di una lunga pandemia. Sul piatto si aggiunge anche il costo degli affitti e la concorrenza “invisibile“ ma assolutamente concreta e agguerrita degli online. Momenti difficili per le attività costrette a fare i conti anche con il caro bollette e, dall’altra parte, una clientela sempre più disorientata. Ma c’è anche l’altro lato della medaglia. Milani, marchio lucchese nel campo dell’abbigliamento sportivo, è pronto a aprire un altro punto vendita in via Fillungo. E cerca personale. Candidature a [email protected].

L.S.