Fidapa a fianco dei malati “invisibili“. Inaugurata la panchina viola a Sant’Anna

Nel quadro del protocollo d’intesa firmato nel gennaio 2022 da Cettina Corallo, Presidente nazionale della Fidapa, e Giusy Fabio, Vice- Presidente dell’Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica (A.I.S.F.) Giusy Fabio, la Sezione Fidapa di Lucca, con la collaborazione di quelle di Montecatini Terme-Valdinievole e Pistoia, ha organizzato il convegno “La Sindrome Fibromialgica ovvero come combattere una patologia invisibile”: l’incontro si è svolto sabato con la partecipazione di Umberto Quiriconi, Presidente dell’Ordine dei Medici della provincia. Sono seguite le relazioni della dott.ssa Anna Maria Ida Celesti, Presidente della Società della Salute Pistoiese, della dott.ssa Laura Bazzichi, specialista in Reumatologia all’Ospedale Galeazzi Sant’Ambrogio di Milano e membro del Consiglio nazionale dell’A.I.S.F., di Eleonora Parlanti laureando in medicina all’Università di Pisa. Grazie alla testimonianza di Giusy Fabio, affetta da questa patologia, il pubblico ha potuto rendersi conto delle difficoltà incontrate quotidianamente dai pazienti e dell’impatto significativo sulle attività lavorative. Dopo il convegno, è stata inaugurata una panchina Viola al Parco Giochi Robinson a Sant’Anna.