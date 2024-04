Fiamme in una mansarda. Evacuata una palazzina

Due persone in ospedale per lievi ustioni e intossicazione da fumi in un incendio avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì a Sant Angelo in Campo, sulla via Sarzanese. L’incendio è divampato in una mansarda di un immobile di due piani che poi è stato reso inagibile dopo l’intervento dei vigili del fuoco per soccorrere le persone e spegnere il rogo. I pompieri, inoltre, hanno salvato anche due cani.

Le operazioni sono andate dalle una alle 4.40 della notte tra giovedì e venerdì e sono state impiegate un’autoscala e un’autobotte oltreché i mezzi ordinari del comando dei vigili del fuoco di Lucca.