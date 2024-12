Fiadel “vince“ 2 seggi a Sistema Ambiente. Soddisfazione di Arduino

Ottimo risultato della Fiadel nelle elezioni del 3 e 4 dicembre in Sistema Ambiente Spa. Il sindacato ha infatti ottenuto 2 seggi su 7 per le Rsu (rappresentanza unitaria) e n.1 Rlssa (responsabile lavoratori per la sicurezza) confermando la propria rappresentanza e consolidando la fiducia dei lavoratori. Giuseppe Arduino, Vice Coordinatore della Fiadel Toscana: “Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno riposto la loro fiducia nella FIadel. Questo risultato è il frutto di un lavoro collettivo e della vicinanza ai bisogni dei lavoratori. Continueremo a lavorare per garantire diritti e dignità a tutti“.