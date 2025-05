Eliza, Mida e Alex Britti hanno riscaldato di note il Concertone

LUCCA

C’è chi afferma che si tratti del secondo in Italia, dopo quello di Roma. Solita piazza Moro gremita fino al limite della capienza (ingresso gratuito) per il concerto del Primo Maggio a Capannori. L’evento era promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Regione Toscana e LEG Live Emotion Group. La kermesse si è aperta con l’esibizione di Mida, giovane rapper italo-venezuelano tra le nuove rivelazioni della scena urban. Successivamente è salita sul palco Eliza, cantante italiana con la sua energia travolgente. Gran finale con l’esibizone di Alex Britti uno degli artisti più amati del panorama musicale italiano, che ha regalato al pubblico un’atmosfera magica, proponendo i brani di It.Pop e il meglio del suo repertorio. A metà pomeriggio per parlare dei temi del lavoro sono saliti sul palco il sindaco, Giordano Del Chiaro, con tutta la giunta, e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali: Fabrizio Simonetti per la Cgil, Fabio Guerri per la Cisl e Massimiliano Bindocci per la Uil, che ha parlato a nome dei tre sindacati. Successivamente è avvenuta la premiazione della vincitrice della sezione musica del contest "Talenti in scena", valer a dire Martina Ghimenti che ha ricevuto il ‘Premio Lele Panigada’- seconda edizione (una targa) e, offerte da Jam Academy Lucca, una sessione di tutoraggio con Giacomo Coveri (docente presso Jam Academy e manager artistico e fondatore della casa discografica "Neverending Mina") e una sessione di registrazione musicale. A consegnare il premio il sindaco Del Chiaro e Michela Panigada, presidente della giuria. Presenti gli stand delle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil e di associazioni e realtà locali tra cui: Commissione Pari Opportunità, Centro di Ricerca Rifiuti Zero, Cer (Comunità energetica rinnovabile), Emergency, Misericordie e Donatori di Sangue del territorio.

Massimo Stefanini