Fiaccole accese per Vanessa. Tutti uniti contro la violenza : "Continuiamo a fare rumore"

"Siamo il grido altissimo e feroce per tutte quelle donne che più voce non hanno". Questo il mantra che ha caratterizzato la marcia luminosa e rumorosa che a partire dalle 19.30 di giovedì ha invaso il paese d Gallicano, con la finalità di sensibilizzare sulla violenza di genere e ricordare la figura di Vanessa Simonini, la giovane donna di Gallicano uccisa la sera del 7 dicembre 2009 a 20 anni, colpita a morte da un suo presunto amico che, dopo essere stato respinto a seguito di un tentativo di approccio, l’aveva strangolata e lasciata senza vita sul greto del fiume Serchio. Una ferita sempre aperta per tutti, causa di indicibile dolore e sofferenza per i familiari, gli amici di Vanessa e per ’intera Valle che tuttavia è diventato motore di impegno costante per la diffusione del messaggio di speranza e di un cambiamento di passo deciso in merito. Il percorso della memoria, partito di fronte all’abitazione della famiglia di Vanessa a Sant’Andrea, si è snodato lungo le vie del passaggio di Vanessa nell’ultima tragica notte della sua vita e è stato contraddistinto da tanta commozione, rabbia e una grande voglia di fare rumore.

"Luci contro la violenza sulle donne", questa la denominazione dello straordinario evento di sensibilizzazione e testimonianza, è stato organizzato dal Centro Antiviolenza "Non Ti Scordar di TE" della Valle del Serchio, con il supporto dei familiari di Vanessa, del comune di Gallicano e dei ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Gallicano, dell’ISI Garfagnana, ISI Barga, oltre che da Coldiretti Donne Impresa Lucca. Presenti anche i ragazzi della Consulta Giovanile di Gallicano.

Il Centro Antiviolenza della Valle del Serchio, con due punti di ascolto attivi h24, uno nella sede di Ponte di Campia a Gallicano e l’altro a Castelnuovo di Garfagnana, sostiene ogni giorno le donne nel percorso di fuoriuscita dalla violenza, garantendo anonimato, gratuità e riservatezza del servizio. Questo il contatto al quale rivolgersi in caso di necessità: 0583 766094.

"Dobbiamo continuare a fare rumore uniti e in tanti come ieri sera - il commento del sindaco di Gallicano, David Saisi -. Un ringraziamento sentito a tutti coloro che hanno organizzato e partecipato a "Luci contro la violenza sulle donne".

Fiorella Corti