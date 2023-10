FFF Lucca, "Non molliamo" per il clima a Lucca

La parola d’ordine è “Non molliamo“, l’occasione lo sciopero globale per il clima che vede protagonista indiscusso “Fridays for future”, anche a Lucca promotore questa mattina della giornata dedicata alla sensibilizzazione per le sorti del Pianeta. Il ritrovo dei manifestanti è alle 9.30 in piazzale Verdi. Da lì il corteo si snoderà in centro per arrivare poi in piazza San Michele dove seguiranno alcuni interventi. "Dopo tutto quello che abbiamo visto, sentito e vissuto questa estate - afferma “FFF Lucca” - c’è bisogno di ognuno di voi per farci sentire".

La battaglia che i giovani combattono, peraltro, si inserisce all’interno di Pianeta Terra Festival che, sul tema, sta sviluppando incontri con gli esperti delle tematiche legate al cambiamento climatico. Fridays for future afferma inoltre che "negli ultimi mesi abbiamo potuto toccare da vicino alcune conseguenze della crisi climatica in Italia: l’alluvione in Emilia, i fenomeni meteorologici estremi, i danni all’agricoltura, e i report dell’IPCC confermano che l’uomo ha la piena responsabilità di tutto questo". La manifestazione di questa mattina vedrà la partecipazione di studenti e studentesse delle superiori della città. Già da ieri, FFF Lucca ha preparato i cartelloni colorati che ormai tutti conoscono, e che invitano a un’attenta riflessione sugli atti da compiere, in primis lo stop alle emissioni di ogni sostanza climalterante e la messa al bando dei combustibili fossili.

m.g.