Festival “Note all’Infinito“. Il concerto con D’Agnello

Domani nell’ambito del cartellone “Note all’Infinito” (nello spazio allestito sul parco fluviale dopo la Terrazza Petroni) si terrà lo spettacolo “Antidotum Tarantulae”, basato sulle varie forme musicali espresse dalle culture tradizionali e popolari del mezzogiorno di Italia, ispirate al ritmo della tarantella e della pizzica. Lo spettacolo è a cura di Onda Acustica per la direzione artistica di Giulio D’Agnello mentre la parte narrata, incentrata sulla musicoterapia, è affidata al professor Enrico Marchi, figura di rilievo nel mondo della psichiatria lucchese e non solo.

Questo spettacolo è stato portato negli anni in molte sedi prestigiose: le Scuole Mediche di Pisa e di Siena, il Dams di Bologna, la Universitè Descartes di Parigi solo per citarne alcune. C’è però un nuovo inserto a completamento dello spettacolo: la presenza della percussionista e ballerina Filomena Franco (nella foto con Giulio D’Agnello), già fondatrice del gruppo Populalma e profonda conoscitrice e studiosa di questi argomenti.

Il trio Onda Acustica è composto, oltre che da D’Agnello, anche da Mauro Redini ed Alessandro Sodini. Recentemente la formazione ha collaborato con il regista messicano 4 volte premio Oscar Alfonso Cuaròn per la serie “Disclaimer” messa in onda su Apple TV. Lo spettacolo ha inizio alle ore 21 con ingresso libero. L’organizzazione ringrazia l’Assessorato alla Cultura del Comune di Lucca e l’associazione Alap per i patrocini e supporti.