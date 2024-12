Festival "I Musei del Sorriso" a Lucca: eventi su Giacomo Puccini e Matilde di Canossa

“Giacomo Puccini A’ rebours, a ritroso”: la narrazione di e con Massimo Marsili prosegue a Lucca il cartellone del terzo festival “I Musei del Sorriso”, organizzato dal Sistema Museale territoriale della provincia di Lucca con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. L’appuntamento è domani alle 17 al Puccini Museum – Casa natale; segue la visita guidata alla mostra “29 novembre 1924. Si è spenta una luce sul mondo. Frammenti dagli ultimi giorni di Giacomo Puccini”.

L’evento è su prenotazione, con posti limitati: [email protected], 05831900379. Invece stasera alle 21 l’Oratorio del Sacro Cuore di Barga ospiterà “Matilde di Canossa: la donna che sfidò il suo tempo”, una conferenza-spettacolo aperta al pubblico, a ingresso gratuito, realizzata in collaborazione con il Comune di Barga, prodotta dal Sistema Museale con la co-produzione dall’Associazione Venti d’arte APS. Questo progetto, presentato in anteprima a Barga, offre una lettura accessibile e appassionante della vita di Matilde di Canossa, una delle donne più straordinarie del Medioevo italiano, ricordata per il suo coraggio, la sua lungimiranza politica, il ruolo cruciale che ebbe nel conflitto tra Papato e Impero. Matilde è una figura che, grazie alla sua capacità di infrangere le convenzioni del suo tempo, ancora oggi ispira generazioni, e questo spettacolo intende restituirne il fascino con un taglio fresco e vivace.

Una conferenza-spettacolo per tutte le età, concepita per coinvolgere sia il pubblico adulto sia i giovani. Attraverso una narrazione leggera e coinvolgente, con inserti divulgativi a cura del drammaturgo Francesco Tomei che ha curato il testo, l’evento unisce il rigore storico all’ironia, offrendo un racconto che “strappa un sorriso” e invita alla riflessione. In scena nella suggestiva cornice del Museo Civico, grazie al talento dell’attrice lucchese Laura Martinelli che si esibirà in un one woman show, prenderanno vita i personaggi principali della vita di Matilde: alleati, avversari e membri della sua famiglia che raccontano in prima persona l’intreccio delle vicende politiche, sociali e personali di Matilde.