Festival delle Frazioni. Tappa a Gragnanella

Domani secondo appuntamento del Festival delle Frazioni del Comune di Castelnuovo, iniziato una settimana fa ad Antisciana. Intenso è il programma della giornata che inizia alla 11 con la Marcia delle Pace con l’unione della corda di pace tra i paesi di Antisciana e Gragnanella e loro incontro con l’arrivo della passeggiata promossa da Vis Movendi. Seguirà la lettura di un testo per la pace da parte dei bimbi e consegna dei nastri inneggianti la concordia nel mondo. Alle 11,20 spiegazione del simbolo dello "Straccio bianco" di Emergency e inaugurazione della Panchina narrante in paese, che recita una poesia di Olinto Dini. Alle 12 circa omaggio a Olinto Dini presso il B&B Pra di Reto a cura di Dino Magistrelli con Andrea Tagliasacchi, Barbara Pieroni, Olinto Punti Lenzi, Alessandra Frascaroli. Alle 12.45 pranzo con pizza e alle 15, laboratorio della pizza per i bimbi presso B&B Pra di Reto. A seguire giochi ed attività per i bambini. In serata dalle 19 in poi pizza da asporto.

La settimana prima ad Antisciana, dopo la camminata di Vis Movendi, aveva colpito l’attenzione dei numerosi presenti un simpatico "Giro girotondo cambia il mondo", con il nome preso da una canzone di Giorgio Gaber, con protagonisti numerosi bambini, con la regia e il coordinamento della dottoressa Anna Maria Grassi, con la musica all’arpa di Celeste Canali.