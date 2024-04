Festival delle Frazioni a Croce di Stazzana

Riprende oggi il Festival delle Frazioni con l’appuntamento a Croce di Stazzana, la piccola frazione del Comune di Castelnuovo, che ospiterà diversi eventi dal mattino fino al tramonto. Nell’occasione sarà inaugurato un antico sentiero recuperato, che unisce località Capannelle con Croce di Stazzana, con una bella camminata inaugurale e taglio del nastro. Il sentiero, realizzato dalla Coop Val di Lima sotto la direzione dell’architetto Domenico Davini, sarà inaugurato intorno alle 10,15, quando arriverà a Capannelle la comminata organizzata dalla Vis Movendi. Dopo il taglio del nastro, alla presenza di autorità, cittadini, tecnici e chiunque, altra camminata, per chi lo vuole, di circa 1,5 km fino al paese di Croce, dove verrà inaugurata la terza "Panchina narrante" che, grazie alla professionale voce di Michela Innocenti, recita, per chi inquadra il QR code riportato sullo schienale, una delle poesie di Olinto Dini dedicata al paesaggio mirabile che da lì si può osservare. In vendita, durante la giornata, al prezzo di 3 euro, il volumetto "Una passeggiata alla scoperta dei paesi di Castelnuovo di Garfagnana", stampato dalla Pro Loco. Poi presso il locale Circolo Anspi L’Alpino verrà allestito il pranzo, previa prenotazione al 338 8382321 (Luana) o 346 3264627 (Fabio).

La giornata proseguirà con la presentazione del libro "Orizzonte chiuso" di Oscar Guidi da cui è stato tratto il docufilm recentemente andato in onda sulla Rai "Per un nuovo domani". Al termine i bambini delle frazioni lanceranno dei palloncini contenenti messaggi di pace.

Dino Magistrelli