Festa per Antonietta che compie 100 anni. La visita del sindaco

Visita a sorpresa per la signora Steria Antonietta Antoni che abita sulla via Romana all’Arancio e che ieri ha compiuto la bella età di 100 anni tondi (è nata il 31 gennaio 1925). Il sindaco Mario Pardini ha tenuto ad andarla a trovare personalmente per farle gli auguri "in attesa – come sottolinea il primo cittadino – della grande festa in programma per lei domenica e organizzata da figli, nipoti, parenti e amici per questo grande traguardo. Buon compleanno!". Tantissimi auguri alla signora Steria Antonietta anche da parte della nostra redazione.